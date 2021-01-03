2021/01/03 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان، “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود”.

التالي

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء الأردني: مراجعة وتخفيف إجراءات الحظر الشامل قريباً

منذ 10 ساعات

الاتحاد الأوروبي يندد بظروف “غير مقبولة” للمهاجرين في البوسنة

منذ 10 ساعات

محكمة أمريكية ترفض دعوى عضو بالكونغرس لإبطال نتيجة الانتخابات

منذ 21 ساعة

أكثر من 800 ألف مواطن روسي يتلقون لقاح “سبوتنيك V”

منذ 22 ساعة

تركيا تعلن ضبط أسلحة وذخائر لـ”العمال الكردستاني” شمالي العراق

منذ يوم واحد

الصين تكشف بدايات فيروس كورونا

منذ يوم واحد

القضاء الايراني: قتلة سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان

منذ يوم واحد

كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

منذ يوم واحد

الأردن يرصد 3 إصابات بكورونا المتحور

منذ يوم واحد

إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).