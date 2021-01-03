صحة الكرخ تعلن عن موقفها الوبائي وتحدد مناطق حالات الاصابة الجديدة بكورونا

2021/01/03 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ عن لموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها.

وجاءت اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

أبو غريب----------------5الإسكان-----------------1الاعلام------------------6البياع-------------------1التاجي------------------3الحارثية-----------------1الحرية------------------11الدورة------------------12السيدية-----------------7الشعلة-----------------10الطارمية-----------------5العامرية-----------------4العطيفية-----------------1القادسية ----------------8الكاظمية ----------------9المحمودية---------------9المشاهدة ----------------4المنصور-----------------9الوشاش------------------1اليرموك -----------------11جكوك-------------------4حي العامل---------------10حي الجامعة--------------5حي الجهاد---------------4حي الخضراء--------------5حي الفرات---------------2شارع حيفا----------------2كرادة مريم----------------2ناحية الرشيد--------------1سكنة جانب الرصافة--------2محافظة الديوانية----------1محافظة ديالى-------------1محافظة بابل--------------4

الشفاء: 238الوفيات: 1

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