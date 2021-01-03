2021/01/03 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أضرم شخص عربي الجنسية اليوم الأحد النار بنفسه في محيط الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه جرى نقل الشخص إلى المستشفى وحالته متوسطة، دون الإفصاح عن هويته أو سبب إقدامه على إضرام النار بنفسه، بحسب موقع "RT".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخص عربي الجنسية يضرم النار بنفسه قرب رئاسة الوزراء الأردنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخص عربي الجنسية يضرم النار بنفسه قرب رئاسة الوزراء الأردنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).