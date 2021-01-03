أمانة مجلس الوزراء تعلن تسليم الدعوات للشركات الصينية لبناء ألف مدرسة

2021/01/03 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن توقيع العقد الخاص ببناء ألف مدرسة كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى إنشاء مصانع خاصة بالبنى التحتية الخاصة بالمشروع. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “الأمانة العامة، وصلت …

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