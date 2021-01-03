النيابة المصرية تحقق بوفاة 4 مصابين بكورنا بسبب نقص الأوكسجين

2021/01/03 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت النيابة العامة المصرية، الأحد، التحقيق في وفاة أربعة من مرضى كوفيد-19 إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

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