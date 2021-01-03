اتحاد علماء ديالى يشارك بـ 100 شخصية دينية مختلفة في مسيرة تأبين قادة النصر

2021/01/03 | 19:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الاحد، بان اكثر من 100 شخصية دينية تمثل كل الاطياف العراقية شاركت في مسيرة الفداء لقادة النصر.

وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري لـوكالة /المعلومة/، إن “اكثر من 100 شخصية دينية من كل الاطياف والقوميات العراقية في ديالى شاركت في مسيرة الفداء لقادة النصر الذين كان لهم بصمة في تحرير اراضي المحافظة في حضورهم الميداني ومنهم الشهيد ابو مهدي المهندسي والشهيد قاسم السليماني”.

واضاف، ان “حضور كل الاطياف ديالى من رجال الدين رسالة للعالم اجمع بان قادة النصر سيبقون شعلة مضيئة في ضمائر الاحرار”، لافتا الى ان “الاتحاد قدم طلبا رسميا لحكومة ديالى بتسمية شوارع ومناطق مهمة في المحافظة باسماء قادة النصر عرفانا بما حققوا من انتصارات كبيرة واعتزاز بدمائهم الزكية “.

واشار المعموري الى ان “ العراق لن يستقر في ظل وجود قواعد لاتزال تضم الاف الجنود الامريكيين” مؤكدا بان “قرار اخراجهم يجب ان ينقذ لانه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وانهاء التدخلات التي ترمي الى ابقاء البلاد ضعيفة تعيش حالة من عدم الاستقرار الامني والاسباب معروفة وواضحة”.

وكان الالاف من اهالي ديال تدفقوا صوب بغداد للمشاركة في مسيرة الوفاء لقادة النصر في الذكرى الاولى لاستشهادهم.



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