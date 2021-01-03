لا يفيدكم! ترحلوا يعني ترحلوا! - فارس محمود

2021/01/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود ازيحت صور الشباب ضحايا انتفاضة تشرين، لينصب محلها على ارتفاع "المطعم التركي" في وسط بغداد صورة لابي مهدي المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي، نائب رئيس المليشيات المخضبة اياديها بدماء اشرف الناس.



ليست الصورة احتفاءً بأحد او تخليدا لذكرى شخص معين تراه جماعته انه "مهم" و"مضحي".



كما ان اختيار المكان ليس امراً غير مقصود او غير هادف! فالجميع يعلم ما هي مكانة "المطعم التركي" في انتفاضة الجماهير ف ......





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