زلزال بقوة 4.2 يضرب شرقي تركيا

2021/01/03 | 19:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية ألازيغ شرق تركيا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، إن “الزلزال وقع في قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي لتركيا”.وأشارت إلى أن “عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض”.[…]

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