شرطة أربيل تكشف تفاصيل

2021/01/03 | 19:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، الاحد، اعتقال 16 متهماً على خلفية حوادث "عنصرية" طالت سائحي...

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