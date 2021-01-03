تقرير اخباري يفتح ملف عقد ’أكبر الصفقات بالتاريخ’ لبيع النفط في العراق

2021/01/03 | 19:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت مجلة بلومبيرغ الاقتصادية، الأحد، أن العراق عقد "واحدة من أكبر الصفقات في التاريخ" لبيع...

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