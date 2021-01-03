إنتر ميلان يسحق كروتوني ويتصدر الترتيب مؤقتا (فيديو)

2021/01/03 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن إنتر ميلان من تحقيق فوزا ساحقا على ضيفه كروتوني بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل سداسية الإنتر كل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هاتريك" في الدقائق 20 و57 و78 ولوكا ماروني بالخطأ في مرماه (د.31) والبلجيكي روميلو لوكاكو (د.64) والمغربي أشرف حكيمي (د.87).

في المقابل، سجل لكروتوني كل من نيكولو زانيلاتو (د.12)، وفلاديمير غوليميتش من ركلة جزاء (د.36) على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره ميلان صاحب الـ34 نقطة والذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على بينفينتو في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد كروتوني عند 9 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

يذكر أن إنتر ميلان خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولن يكمل مشواره في الدوري الأوروبي لحلوله في المركز الأخير، وبالتالي يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي لإزاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي سيطر عليه في المواسم التسعة الماضية بلا منازع.

وتقام جميع مباريات المرحلة الخامسة عشرة اليوم، إذ يلتقي جنوى مع لاتسيو، واتالانتا مع ساسوولو، وروما مع سمبدوريا، وكالياري مع نابولي، سبيتسيا مع فيرونا، فيورنتينا مع بولونيا، بارما مع تورينو ويوفنتوس مع أودينيزي.

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