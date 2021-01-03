خمس مناطق في الكرخ تتصدر قائمة الاصابات بكورونا

2021/01/03 | 19:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت مناطق "الدورة والحرية والشعلة واليرموك وحي العدل" في بغداد/الكرخ، الاحد، قائمة الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

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