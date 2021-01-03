شرطة اربيل تعتقل 16 متهما بالاعتداء على سياح عرب

2021/01/03 | 19:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة أربيل اعتقال 16 مُتهمًا وفق المادتين 477 و 413 من قانون العقوبات بسبب اعتدائهم على مجموعة سيارات لمواطنين عرب سائحين وسط أربيل في ليلة رأس السنة.

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