رئاسة الاتحاد الوطني تعزي برحيل شهاب عثمان

2021/01/03 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تعزية بوفاة البيشمركة العتيد ومراسل PUKmedia، شهاب عثمان، والذي وافته المنية اليوم الاحد متأثرا باصابته بفايروس كورونا في المانيا.

وجاء في برقية التعزية: نعلن عن تعازينا العميقة بوفاة البيشمركة العتيد والمناضل والاعلامي، شهاب عثمان، الصحفي في اعلام الاتحاد الوطني وشقيق الشهيد كريم عثمان.

ان الراحل كان من البيشمركة المناضلين ايام النضال الصعبة والكوردايتي، وبالاضافة الى مشاركته في الثورة المسلحة، كان صاحب قلم بارز لشعبنا، وان فقدان شخصية مثل الأخ شهاب عثمان، محط امتعاضنا وننا في رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني نشارك في الحزن والعزاء، ولروحه الخلود والسلام.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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