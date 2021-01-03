مصرع واصابة 6 مواطنين بحادث سير

2021/01/03 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مواطن مصرعه واصيب 5 اخرون يوم الاحد، اثر حادث سير على طريق جمجمال ـ سنكاو.

واوضح الدكتور شريف رحيم نائب مدير صحة جمجمال لـPUKmedia: ان الحادث وقع مساء اليوم، على طريق سنكاو ـ جمجمال، ما اسفر عن مصرع مواطن " 47 عاما"، واصابة 5 آخرين بجروح متباينة.

واضاف: ان المصابين تم نقلهم الى مستشفيات السليمانية لتلقي العلاج اللازم.

يشار الى ان حوادث السير في مناطق اقليم كوردستان، تودي سنويا بحياة مئات الاشخاص، لاسباب عدم الالتزام بالتعليمات المرورية السرعة الزائدة.

PUKmedia خاص

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