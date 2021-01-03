زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

2021/01/03 | 19:15 - المصدر: عين العراق

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الأحد 3 يناير 2021 | 07:12 مساءً

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية ألازيغ شرق تركيا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم تتم الإفادة عن أي أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.

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