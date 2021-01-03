الشمري يدعو الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار والتأثير على ذوي الدخل المحدود

2021/01/03 | 19:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اليوم الاحد ، اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار والتأثير على ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان : السيطرة على غلاء الاسعار مسؤولية الحكومة والجهات والمؤسسات الرقابية و المعنية الاخرى عبر وضع الضمانات اللازمة والكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية الذي حصل بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار مما اثقل كاهل المواطن بشكل كبير .

واضاف الشمري انه : لايمكن القبول باي حال من الأحوال قيام بعض التجار وضعاف النفوس باحتكار المواد الغذائية وخاصة الاساسية منها ورفع سعرها بحجة رفع سعر الدولار مع العلم ان اغلب المواد موجودة لديهم ومنذ فترة طويلة.

وشدد على اهمية الرقابة الحكومية على السوق وعدم تركه عرضة لاهواء البعض والإثراء الفاحش على حساب الغالبية من المواطنين.

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