البرازيل تستورد مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا

2021/01/03 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل أنها وافقت على استيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي طورته أسترازينيكا وأوكسفورد رغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام في البلاد.وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب الاستيراد من مركز الطب الحيوي “فيوكروز” التابع للحكومة الفيدرالية يوم الخميس.وأضافت أن استيراد الجرعات قبل الموافقة سيمكن […]

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