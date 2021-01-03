نائب: موقف الكاظمي مع التواجد الامريكي لا يزال غير واضح

2021/01/03 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعتبر النائب رياض المسعودي ، اليوم الاحد، ان موقف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح بشأن الوجود الامريكي في البلاد.وقال المسعودي ، ان “موقف حكومة الكاظمي من التواجد الامريكي في البلاد لا يزال غير واضح”، لافتا الى ان “الحل الامثل لهذا الملف هو الغاء الاتفاقية الاسترتيجية مع امريكا”.واضاف ان […]

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