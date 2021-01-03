عبد الاله: درجال سيقصي الاتحادات التي وقفت معي

2021/01/03 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اتهم رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الإله، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، باقصاء الاتحادات الرياضية التي وقفت معه.

وقال عبد الاله في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة يدعو الاتحادات الرياضية فقط يوم غد للاجتماع معهم لفرض تشكيل لجنة ثلاثية (تطبيعية) واجبها هو اقصاء الاتحادات التي وقفت مع سرمد عبدالاله في الانتخابات الاخيرة”.

واضاف “لماذا الاصرار من الوزير على دعوة الاتحادات فقط واستثناء باقي الاعضاء في الجمعية العامة ، هل لديه قرار من القضاء العراقي لإبعاد باقي الاعضاء المنتخبين وفق القانون واستثنائهم من اتخاذ القرارات ، واذا السيد الوزير لا يعترف بالقضاء العراقي وقرارته فتلك مصيبة”.

وبين أن “يوم السبت القادم هناك اجتماع استثنائي للجمعية العامة ، اليس من الافضل حضور الوزير لهذا الاجتماع القانوني بمعية عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة ومناقشة الوضع الحالي واتخاذ القرارات بالتصويت السري بدلا من فرض القرارات على الاتحادات الرياضية في مقر الوزارة”.

يذكر ان درجال قرر تشكيل لجنة ثلاثية لتهيئة انتخابات جديدة للجنة الاولمبية.



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