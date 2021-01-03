الانبار..  اجراءات أمنية مكثفة على الانهر والبحيرات

2021/01/03 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الاحد، بتشديد الاجراءات الامنية على الانهر والبحيرات في الانبار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مفارز الشرطة النهرية احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار شددت من اجراءات المراقبة والرصد على الانهر والبحيرات والمسطحات النهرية في المناطق الغربية، لمنع عمليات تسلل داعش لمهاجمة القوات الامنية”.

وأضاف، أن “قوات الشرطة النهرية عززت من تواجدها على تلك الاماكن لسد كافة الثغرات الامنية ضمن خطة القيادات الامنية حماية كافة الامهر والبحيرات والمسطحات المائية من خطر تسلل ارهابي داعش”.

وبين أن “تضيق الخناق على تحركات بقايا خلايا داعش يأتي ضمن السياقات الامنية للحفاظ على ديمومة الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار “.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار عززت قواتها النهرية بكافة المستلزمات للقيام بمهام حفظ الامن والاستقرار.



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