شاهد.. الآلاف في بغداد يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة

2021/01/03 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا آلاف العراقيين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس ورفاقهما، وطالب المشاركون بالإسراع في إخراج...

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