العراق يسجل اقل عدد وفيات بكورونا منذ مايو الماضي

2021/01/03 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، إحصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا....

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