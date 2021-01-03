ديالى تعلن اغلاق اول صف مدرسي بسبب

2021/01/03 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىافاد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، باغلاق اول صف مدرسي في المحافظة بسبب كورونا.وقال مدير ناحية العظيم(65كم شمال شرق بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان"اللجنة الحكومية المشرفة على ملف كورونا في المدارس قررت اغلاق صف مدرسي في مدرسة السفوح في قرية المجرة في اطراف ناحية العظيم بعد تسجيل اصابات مؤكدة قبل ايام في صفوف التلاميذ لمدة 14 يوم".واضاف العبيدي،ان" اغلاق الصف المدرسي هو الاول من نوعه في العظيم وديالى بشكل عام"، مؤكدا بان "وضع الطلبة من الناحية الصحية مطمئن وحالاتهم مستقرة ولاتوجد اي مخازف تهدد حياتهم".

وكانت ناحية العظيم اعلنت قبل ايام، تسجيل 7 اصابات مؤكدة في مدرسة السفوح في قرية المجرة قبل ايام بينهم 6 تلاميذ ومدرس.

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