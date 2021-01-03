ضبط كدس للعبوات والمتفجرات في ربيعة بالموصل

2021/01/03 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية كدسا للعبوات والمتفجرات في ربيعة بالموصل .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ تمكنت من الاستيلاء على كدس للعبوات والمتفجرات في منطقة حردان الصغير التابعة إلى ناحية ربيعه غربي نينوى وتضبط بداخله ٢٥ عبوة ناسفة مختلفة الانواع والأحجام و١٨ قنابر عيار ٨١ و٨ مساطر تفجير وصاروخي قاذفة ضد الدروع فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتفجير المواد دون حدوث أضرار./انتهى9

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