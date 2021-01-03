اربيل : اعتقال 16متهما بالهجوم على السائحين في ليلة رأس السنة

2021/01/03 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت السلطات المحلية في مدينة اربيل عن اعتقال 16متهما بالهجوم على السائحين العرب الوافدين من المحافظات الاخرى خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة والعام الميلادي الجديد./انتهى5

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