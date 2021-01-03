صور.. جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

2021/01/03 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت، الأحد، جولة جديدة من المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد توقف المفاوضات لمدة شهرين تقريبا.

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