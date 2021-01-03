2021/01/03 | 19:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، أن تشهد أجواء البلاد موجة أمطار خفيفة، مرجحاً وصول موجة قطبية خلال 10 أيام.وقال عطية، في تغريدة على موقع “تويتر” أن “هناك توقعات بهطول زخات متفرقة خفيفة في مجملها في بادية الجنوب الليلة تمتد يوم غد نحو ذي قار والسماوة، مع فرص أيضاً لبعض مناطق متفرقة من مدينة البصرة”، موضحاً أن “الطقس مستقر في باقي المدن”.وأضاف أن “درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا ليومين ثم تعود إلى ماهي عليه الآن”، مبيناً أن “درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة”.ونفى الراصد، “وجود موجة باردة خلال هذا الأسبوع”، لكنه توقع وصول موجة باردة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 10 ايام..



متنبئ جوي يتوقع وصول موجة “قطبية” باردة الى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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