إسرائيل ترد على 'مزاعم' نيتها استهداف منشآت أميركية في العراق: هراء!

2021/01/03 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى مسؤول إسرائيلي، الأحد، مزاعم وزير الخارجية الإيراني بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفها، بأنها "هراء".

وقال وزير الطاقة يوفاك شتاينتز، لإذاعة "كان العامة"، (3 كانون الثاني 2021)، إن إسرائيل هي التي تحتاج أن تكون في حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق.

وأضاف شتاينتز أن التصريحات أظهرت أن إيران، بعد تصعيد العقوبات الأميركية التي تحد من برنامجها النووي ومشاركتها في مناطق الصراع الإقليمية، كانت تحت ضغوط اقتصادية، وضغوط فيما يتعلق بالأمن القومي.

وتابع: "نسمع هذا الهراء من ظريف، بأن إسرائيل ستشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة - هذا في الحقيقة هراء كامل".

وأضاف "لكن من ناحية أخرى، إنها علامة تحذير - علامة تحذير على أن إيران تستهدف إسرائيل، وتبحث عن أعذار للهجوم على إسرائيل، وبالتالي نحتاج إلى أن نضع أصابعنا على النبض وأن نكون في أعلى حالة من التنبه".

وتلقي واشنطن باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية المنتظمة على منشآت أميركية في العراق، بما في ذلك بالقرب من السفارة الأميركية.



ولم تعلن أي جماعات مدعومة من إيران مسؤوليتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس السبت، على تويتر: "معلومات استخباراتية جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لهجمات ضد الأميركيين - مما يضع (الرئيس دونالد) ترامب المنتهية ولايته في مأزق بحجة حرب وهمية".

وأضاف "احذر من الفخ يا ترامب.



أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية، لا سيما ضد صديقك المفضل"، فيما بدا أنه تهديد مستتر لإسرائيل.

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