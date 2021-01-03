مستشار بارزاني يصف مقارنة المحافظات مع الاقليم في الموازنة بـ

2021/01/03 | 19:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف مسعود حيدر، المستشار الخاص لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مقارنة المحافظات مع الاقليم في الموازنة بـ"الجهل"، فيما اتهم اطرافاً سياسياً بنشر ارقام غير واقعية بشأن الاموال المخصصة للاقليم بموازنة 2021.

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