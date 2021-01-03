اسطول الأسواق المركزية يحقق نقلات قياسية في الشهر الماضي

2021/01/03 | 19:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة عن تحقيق اسطول نقل الشركة العامة للأسواق المركزية (٢٩٢) نقلة خلال شهر كانون الأول لنقل مفردات المواد الغذائيه والحنطة المحلية في كافة محافظات البلاد .

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