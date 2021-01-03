مستشار الكاظمي يؤكد إمكانية معالجة العجز المالي في موازنة 2021

2021/01/03 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- و اع- طه حسين

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، معالجة العجز المالي بكثير من الفقرات في موازنة العام المقبل، متوقعاً زيادة أسعار النفط خلال الصيف المقبل.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن الاقتراض".

وتوقع المستشار المالي أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

وأشار إلى أن "نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 % من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".

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