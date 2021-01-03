النزاهة النيابية : على الكاظمي عدم التحجج بضغط الاحزاب لتبرير سوء الادارة

2021/01/03 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

دعت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، الكاظمي الى عدم التحجج بضغط الاحزاب وعدم كشف الفاسدين، مبينة ان ، نتائج التقييم بسوء الادارة لم تصدر عن جهة حزبية بل بتأييد البرلمان كاملا.

وقال عضو لجنة النزاهة صباح طلوبي لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية بالأجماع اعطت تفويضا كاملا للكاظمي عند تسلمه المنصب لمحاربة الفساد واصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد”.

واضاف ان “التفويض لم يجني ثماره وما حصد حتى الان هو سوء ادارة وتقييم نيابي لعمل العمل لايتجاوز نسب انجاز 17%”.

واوضح طلوبي ان “التقييم لم يصدر عن جهة او كتلة حزبية لتتحجج الحكومة بتعرضها لضغط الاحزاب”، مبينا ان “التقرير والتقييم صدر عن مجلس النواب بأجماع جميع الكتل”.

وتابع ان “الكاظمي يمتلك سلطة عليا ومسخرة لديه جميع الامكانيات ومن المعيب التحجج بالأحزاب وعدم القدرة على العمل”، لافتا الى ان “لجنة مكافحة الفساد التي شكلها لم تر النور باي ملف ولم تطح باي من الرؤوس الكبيرة للفساد”.انتهى25و

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