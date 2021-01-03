المكتب السياسي يعزي برحيل البيشمركة العتيد علي حاجي محمود كلالي

2021/01/03 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، برقية تعزية بوفاة البيشمركة العتيد علي حاجي محمود كلالي.

وجاء في البرقية:

بألم وحزن بالغين تلقينا نبأ رحيل البيشمركة العتيد ومناضل الايام الصعبة، علي حاجي محمود كلالي.

نبعث التعازي والمواساة الى عائلة وذوي المناضل، الذي يمثلون عائلة معطاء للتضحيات والاخلاص لشعبهم والاتحاد الوطني الكوردستاني.

نبتهل الى المولى عز وجل ان تكون اخر احزانهم وان يلهمهم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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