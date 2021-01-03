مكتب اعلام الـ أ. و. ك يعزي برحيل شهاب عثمان

2021/01/03 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، برقية تعزية برحيل الكاتب والصحفي والبيشمركة ومراسل PUKmedia وصوت شعب كوردستان، شهاب عثمان، متأثرا باصابته بفايروس كورونا باحد مستشفيات المانيا.

وجاء في نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل الكاتب والصحفي العتيد بمكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني ومراسل PUKmedia وصوت شعب كوردستان، شهاب عثمان في المانيا.

ان الراحل كاكه شهاب من مواليد 1957، استقر منذ اعوام طويلة في المانيا، ومن كتاب واعلامي ايام النضال في الجبل، حاملا القلم بيد والسلاح بالاخرى من اجل تحرير شعبه والنهج المبارك للاتحاد الوطني الكوردستاني، حتى رحيله الاليم، مواظبا في تغطية نشاطات المهجر لـPUKmedia وصوت شعب كوردستان، ومتعاونا مخلصا لجميع قنواتنا في المانيا، تاركا بصمة بارزة في اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

يشار الى ان الراحل من عائلة مناضلة ومعروفة في مدينة السليمانية، وهو شقيق شهيد القلم، كريم عثمان الذي غُيب خلال احداث 31 آب 1996 في اربيل ، كما هو شقيق" حمه عثمان" مراسل صوت شعب كوردستان خلال النضال في الجبل الذي يواصل مهامه الاعلامية لـPUKmedia واعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في فرنسا.

بهذه المناسبة الاليمة، نتقدم باسم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني باحر التعازي والمواساة الى جميع رفاق الراحل شهاب عثمان وعائلته المناضلة، مبتهلين من الله عز وجل ان يسكن الفقيد بجناته الواسعة، وان تكون خاتمة الاحزان، ويلهم الصبر والسلوان للجميع.

PUKmedia

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