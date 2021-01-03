الدفاع النيابية: غياب التحرك الرسمي ازاء اغتيال قادة النصر يمثل ضعف التمثيل الخارجي

2021/01/03 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، ان غياب تحرك رسمي حول اغتيال قادة النصر يمثل ضعف التمثيل الخارجي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حادثة المطار يجب ان تذهب نحو الطرق الدولية عبر اقامة الدعوى القضائية”، لافتا الى ان “الكتل السياسية عليها ان تضغط على الحكومة لتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية”.

واضاف ان “عدم وجود تحرك رسمي حول اغتيال قادة النصر يمثل ضعف في التمثيل الخارجي”، مبينا ان “الحكومة لم تتخذ اجراءات حتى الان بشأن اغتيال ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني”.

واكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، اليوم الاحد، ان موقف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح من الوجود الامريكي في البلاد.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين الماضي، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانها ضعيفة وخجولة.



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