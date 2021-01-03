2021/01/03 | 19:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، امكانية معالجة العجز المالي بكثير من الفقرات في موازنة العام المقبل، متوقعاً زيادة أسعار النفط خلال الصيف المقبل.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد إمكانية معالجة العجز المالي في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد إمكانية معالجة العجز المالي في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).