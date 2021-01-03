الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا

2021/01/03 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الكويت، الأحد، تعليق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من كانون الثاني/يناير.وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على ”تويتر“، إنه ”بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من …

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