2021/01/03 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الثالثة لرحيل علي كاظم لاعب المنتخب الوطني سامراء – محمد صادق السامرائي علي كاظم 1 يناير 1949 – 2 يناير 2018 هو لاعب كرة قدم عراقي سابق.مسيرته الكروية لاعب كرة قدم عراقي سابق يعتبر ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، سجل علي كاظم مع منتخبات العراق الوطنية أكثر من 56 هدفاً وتميز […]

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