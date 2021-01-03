2021/01/03 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يصدر عقوبات عدة بحق أندية الدرجة الأولى بغداد- الزمان اصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عدد من العقوبات الادارية على لاعبي اندية الدرجة الاولى بسبب التجاوزات داخل المستطيل الاخضر والتي شملت استنادًا الى توصية لجنة الانضباط لاتحاد كرة القدم في البصرة على إثر التجاوزات والأحداث التي رافقت مباراة سفوان والخور التي جرت احداثها […]

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