2021/01/03 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى إجراءات مربكة – سامر الياس سعيد نوهت وسائل الاعلام مؤخرا بما قدمه اتحاد كرة القدم في هونغ كونك من اجراءات خاصة بموقع اقامة مباراة منتخبهم الوطني التي ستكون بكواجهة منتخبنا الوطني في ربيع العام الحالي فبعدما ما ارتاى الجانب المذكور اقامة المباراة التي هي اصلا على ملعبهم ليرتاي اقامته بموقع بديل كقطر على […]

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