صلاح العبيدي: الفصائل استغلت مراكز التطوع لفتوى المرجعية

2021/01/03 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي ان الفصائل استغلت مراكز التطوع لفتوى المرجعية، ومن لم يتم قبوله في مراكز التطوع تم اقناعه بالانضمام للفصائل المسلحة داخل عنوان الكتائب والنجباء وثأر الله وعصائب اهل الحق.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة/ نينا / للانباء ان : قانون الحشد الشعبي ثبت اطرا عامة وترك الاشياء التفصيلية بيد رئيس الوزراء لذلك الفصائل منعزلة عن الحشد بعملها ولم تطبق النقاط التي اصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالامر الديواني ./انتهى9

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