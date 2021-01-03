صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2021/01/03 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل69 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 47 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 69 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 47 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.قطاع البلديات الثاني حالتينقطاع الرصافة 8 حالاتقطاع المدائن 5 حالاتقطاع الاستقلال 3 حالاتقطاع الصدر 3 حالاتقطاع الشعب 6 حالاتقطاع الاعظمية 9 حالاتقطاع النهروان حالتينقطاع بغداد جديدة 9 حالات_ 22 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :منطقة الاعظمية 4 حالاتمدينة الصدر 3 حالاتو 3 حالات في كل من الزعفرانية و الحسينية .وحالتين في كل من جسر ديالى و زيونة و الشعب .وحالة واحدة في كل من الماطق التالية : المامون و سبع ابكار و الصليخ .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73324 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71272 ومتبقي قيد العلا ج 637 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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