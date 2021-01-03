ادارة النجف تطمئن اللاعبين بشأن مستحقاتهم المالية

2021/01/03 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

طمأنت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي، لاعبي الفريق بشأن مستحقاتهم المالية.

وقال عضو الهيئة رحيم لفتة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي رضوان الكندي التقى بالكادر التدريبي ولاعبي فريقنا الكروي عصر اليوم الأحد قبيل الوحدة التدريبية”.

واوضح ان “الكندي اكد ان الإدارة ستوفر كل مستلزمات نجاح الفريق وديمومته واستمع إلى مجمل طلبات اللاعبين ووجه بتنفيذها فورا وتذليل كل الصعوبات التي تقف أمامهم”.

واضاف ان “الكندي ود بحل كافة المتعلقات المالية ودعى اللاعبين إلى عدم التفكير بهذا الأمر مطلقا واعتباره من المسلمات والتركيز بمهامهم بالملعب”.

يذكر ان النجف سيواجه الكهرباء في الجولة المقبلة من ممتاز الكرة الاربعاء المقبل.



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