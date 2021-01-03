2021/01/03 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة الإمارات بغداد- الزمان أعلنَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.ووجهَ كاتانيتش الدعوة لأربعة وعشرين لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة […]

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