أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

2021/01/03 | 20:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن امين منظمة “أوبك”، محمد باركيندو، اليوم الأحد، استعدادها لتعديل خطط إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.وقال باركيندو، إن “المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا على استعداد لتعديل خطط إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة، حسب السوق”.وصرح باركيندو خلال اجتماع “أوبك +” اليوم بأن المنظمة تتوقع حاليا أن يرتفع الطلب العالمي […]

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