مجهولون يغتالون لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري

2021/01/03 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد نشطاء عراقيون، الأحد بمقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري، وأشاروا إلى أن أسباب الحادث مجهولة.

وقال نشطاء في تصريحات لوسائل الإعلام (3 كانون الثاني 2021)، إن "لاجئة عراقية قتلت اليوم برصاص مسلحين فيما كانت تقف أمام خيمتها في مخيم الهول".

وأضافوا: "لم تعرف أسباب عملية القتل وهوية الفاعلين".

وفي الثاني من ديسمبر الماضي قتل لاجئ عراقي برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا داعش في مخيم الهول جنوبي شرقي الحسكة في سوريا بمسدس كاتم للصوت أمام خيمته في القسم الثالث من المخيم.

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