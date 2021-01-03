الهند ترخص استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد وآخر محلي في الحالات الطارئة

2021/01/03 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في خطوة ستتيح إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق، رخصت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند الأحد للقاحين ضد وباء كوفيد-19 وهما لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ولقاح محلي آخر طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك

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