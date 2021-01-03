بسبب ارتفاع الدولار.. التبادل التجاري في منذ مندلي ينكمش بنسبة 30%

2021/01/03 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن انخفاض غير مسبوق في معدلات التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم لـ /المعلومة/، إن “معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى انخفض خلال الايام الماضية بنسبة اكثر 30 %”، لافتا الى ان “الانخفاض غير مسبوق والاول من نوعه منذ اشهر عدة”.

واضاف، ان “رفع سعر الدولار عامل اساسي في انخفاض التبادل التجاري خاصة وان اغلب التجار عمدوا في التريث في ملف الاستيراد لحين استقرار الاسواق مع وجود مضاربة في الأسعار”، مؤكدا ان “وجود منافذ في كردستان تقدم تسهيلات اكبر وخاصة في ملف خفض التعرفة كلها اسباب اخرى دفعت الى انخفاض مستوى الاقبال على اخراج واستيراد البضائع عبر منفذ مندلي الحدودي”.

ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودي الهامة شرق العراق ومنها تتدفق الكثير من البضائع والسلع والمحاصيل التجارية.



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