زلزال بقوة 4.2 يضرب ولاية تركية

2021/01/03 | 20:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ولاية ألازيغ شرق تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجه في تمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي ل‍تركيا.

وأشارت إلى، أن الزلزال كان على عمق 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض، فيما لم تتم الإفادة عن أي أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.

PUKmedia وكالات

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